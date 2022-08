Echipa Romaniei - medalie de argint la ATHLETICS UNLIMITED GAMES

In perioada 11-14.08.2022, a avut loc, in orasul Cracovia din Polonia, a treia editie a proiectului Erasmus + " Athletics Unlimited Games", concurs rezervat copiilor de categoria 1 si 2 (nascuti in 2009 si 2010). Au participat atleti din 10 tari (Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Ucraina), fiecare tara avand in componenta 80 de sportivi (40 de fete si 40 de baieti). Competitia s-a desfasurat pe trei sectiuni: Power Group - 4 probe a cate 10 ... citeste toata stirea