Circul Metropolitan din Bucuresti va gazdui, in perioada 5-9 octombrie, cel mai mare eveniment sportiv organizat in Romania in aceasta toamna: FIBA 3×3 U23 World Cup 2022! La startul evenimentului mondial organizat in premiera in tara noastra vor fi prezente cele mai valoroase 40 de echipe de tineret de baschet 3×3 din intreaga lume, printre care se numara si ambele nationale ale Romaniei. In cadrul ... citeste toata stirea