Eric Maximmilian Nita este noul campion al Romaniei la tenis U14 la CN de Iarna 2023

Centrul National de Tenis din Bucuresti a gazduit, in perioada 4-9 ianuarie 2023, Campinatele Nationale Individuale de Iarna U14, in acest weekend fiind desemnati castigatorii.Cel mai promitator jucator prahovean, Eric Maximmilian Nita, legitimat la S&F Tennis System Club Sportiv de Tenis, unde este antrenat de catre Adrian Barbu, dar si de tatal sau, Stefan, a devenit campion national al Romaniei, calsandu-se pe podium si in proba de dublu.Castigatorii editei 2023 ai CNI de Iarna sunt ... citeste toata stirea