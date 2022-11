SUPER!!! Casa de Cultura a Studentilor Ploiesti, sub egida Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, organizeaza in perioada 18 - 20 noiembrie 2022 cea de-a XVIII-a editie a GALELOR TEATRULUI STUDENEsESC "SERI IN LUMEA THALIEI", eveniment ce se va desfasura in sala de spectacole a Centrului Cultural "Nicolae Iorga" din Valenii de Munte.Au acceptat invitatia la acest eveniment de anvergura:-Trupa de ... citeste toata stirea