EXCLUSIV! Drag de dragul dumneaei: Cum sa nu iubesti, cum sa nu pui la inima asa mestera, asa om???

Stim, am mai scris, dar despre asa OM merita sa scrii si sa-i duci povestea s-o cunoasa "tata lumea". Azi am stat la o vorba si-o-mbratisare "d-aia calda si buna capita calda" cu dumneaei- VETURIA SUCIU- mestera distinsa cu titlul de TEZAUR UMAN VIU. Staui la vorba, la o poveste si simti cum isi patrunde-n sange neamul, tara, rostul. Ii vezi privirea agera si zambetul celor 91 de ani si simti traditia ca te-mbraca-n strai sfant, mostenit din strabuni si lucrat cu taina de mainile sale pline de ... citeste toata stirea