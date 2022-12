EXCLUSIV: Si Steiul, un orasel de 6500 de locuitori, "ia piuitul" metropolei PLOIESTI

No, fain asa!Sunt aici cateva imagini de la bazinul de inot ce tocmai a fost finalizat in orasul Stei (parol, monser, e un orasel cat un cartier de-al municipiului Ploiesti!).Complexul de inot are, ca si cel de la Marghita, doua bazine didactice: unul mare de 12,5 * 25 metri si unul mai mic de 6 * 12,5 metri. Dupa racordarea centralei complexului la reteaua de gaz de catre Primaria Stei, cel mai tarziu in primavara anului viitor bazinul va fi deschis pentru practicarea inotului."Un rol ... citeste toata stirea