Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I", in colaborare cu Muzeul National Peles, are deosebita placere de a va anunta deschiderea expozitiei "Mihai I - un secol de istorie", in ziua de miercuri, 10 mai 2023, ora 14:00, in Holul de Onoare al Castelului Pelisor.Organizarea expozitiei marcheaza Ziua Regalitatii si se circumscrie celebrarii Centenarului Muzeului Militar National "Regele Ferdinand I", reliefand conexiunea deosebita a Regelui Mihai I cu Armata Romana, dar si ...