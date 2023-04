Sub egida Consiliului Judetean Prahova, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova va invita marti, 25 aprilie 2023, ora 11.30, la vernisajul expozitiei temporare "V. Voiculescu - descriptivul si meditatia in versurile poemelor sale".La 26 aprilie, in urma cu 60 de ani, trecea in nefiinta Vasile Costache Voicu, nascut la Parscov, Buzau, si cunoscut, in lumea literara ca Vasile Voiculescu.In patrimoniul muzeului ploiestean se afla o serie de zece manuscrise originale, cinci dintre ele ... citeste toata stirea