Expozitie a artistului plastic Gheorghe Mosorescu, la Ploiesti

Muzeului Judetean de Arta Prahova "Ion Ionescu-Quintus" va gazdui joi, 12 mai 2022, la ora 17.00, vernisajul expozitiei UNIVERSURI PARALELE a artistului plastic Gheorghe Mosorescu. Expozitia poate fi vizionata in perioada 12-30 mai 2022.Nascut la 22 ianuarie 1954, la Bistrita - jud. Mehedinti, Gheorghe Mosorescu a absolvit Institutul de Arte Plastice ,,N. Grigorescu" Bucuresti - sectia scenografie in 1981, devenind scenograf la Teatrul "Maria Filotti" Braila, din 1982 pana in 2019, unde ... citeste toata stirea