Muzeul Judetean de Arta Prahova "Ion Ionescu-Quintus" organizeaza marti, 22 august 2023, ora 17.30, la sediul muzeuluidinPloiesti, B-dul Independentei nr.1:vernisajul expozitiei:Sorin Adam - IN MEMORIAMExpozitia poate fi vizionata in luna august 2023.Sorin Adam (22 august, 1968-29 decembrie, 2022)Sorin Adam a fost un romantic care a cultivat obiceiul vechilor maestri de a calatori si de a gasi inspiratie in locuri pitoresti, aducand un suflu nou picturii sale, prin subiectul plastic ... citeste toata stirea