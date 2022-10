FANTASTIC, MINUNAT, PROFUND! Asa s-a incheiat duminica seara Ploiesti Jazz Festival!

Editia a XVII-a a Ploiesti Jazz Festival s-a incheiat duminica seara cu doua concerte in aria tehnicitatii, a virtuozitatii, a... excelentei. Jazz, pur si simplu... sau, poate atat de complicat, de complex, incat tocmai asta ii asaza in sine o aura unica.Doua concerte in cheia unor interpretari profunde, in care abstractul, traditionalul, standardul, imaginatia, modulatia si harul s-au "jucat" in armonii perfecte, starnind entuziasmul tuturor, ropote de aplauze si chiar bis-uri, publicul ... citeste toata stirea