Pentru Paul Papp, component de baza al FC Petrolul Ploiesti, meciul de duminica, impotriva lui FC Hemannstadt, a fost unul special. Fundasul central a bifat, cu aceasta ocazie, prezenta cu numarul 200 pe prima scena a fotbalului romanesc, la mai bine de 14 ani de la debutul sau in Liga 1, intr-un joc FC Vaslui - CS Otopeni, disputat in cadrul sezonului 2008-2009. Pentru Papp (33 ani) a urmat, de atunci, o cariera fructuoasa, cu evolutii in ... citeste toata stirea