Festivalul Jazz on the Rooftop aduce in prim-plan expozitia "Jazz Roots -US to Romania"

SUPER-INSPIRAT: Festivalul Jazz on the Rooftop- editia 2022, pe langa concertele exceptionale, aduce in atentia publicului momente DE COLECEsIE ce se regasesc in expozitia "Jazz Roots -US to Romania", dedicata istoriei jazz-ului.Proiectul are ca puncte de plecare doua centre importante ale nasterii muzicii jazz, New Orleans si Kansas City.Demn de stiut: Muzeul de Jazz din New Orleans celebreaza istoria jazz-ului, in toate formele sale, prin expozitii interactive dinamice, programe ... citeste toata stirea