Duminica seara- REGAL FOLCLRIC, pe Esplanada Palatului Culturii din Ploiesti.Filarmonica Ploiesti a dat viata unei noi serii de momente magice in cadrul concertului de exceptie, organizat in cadrul stagiunii estivale 2023.Minunatii artisti au facut posibil acest spectacol folcloric, aducand in prim-plan Orchestra Populara "Flacara Prahovei", sub indrumarea dirijorului Marian Dovinca. Impreuna cu ansamblul de dansuri populare "Flacara Prahovei", condus de inspiratul coregraf Marian Marinica, ... citeste toata stirea