"Cam asa arata cultura in Ploiesti...Carti care ar fi putut fi donate, aruncate undeva prin cartierul Mihai Bravu, intre blocuri, in spate la traseul 104.Le gasiti acolo... dar... nu va inghesuiti" a scris doamna care a facut fotografia si a postat-o in mediul online.Noi am zice altfel: asa arata minte asi... "cultura" unora... Si spunem unora, fara a generaliza, pentru ca Nu trebuie sa ignoram, ci dimpotriva, sa ii apreciem pe cei care merg la teatru, ... citeste toata stirea