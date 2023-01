"Galcevile din Chioggia"- primul spectacol SOLD OUT din noul an la Teatrul "Toma Caragiu"

Maine seara avem primul spectacol din 2023, pentru care nu mai sunt bilete de 2 zile. Primul spectacol din an e SOLD OUT. MINUNAT!!!Asta inseamna ca ploiestenii iubesc cultura, iubesc frumosul, iubesc TEATRUL,cel ce are o asa frumoasa si... bogata traditie in orasullui Nenea Iacu si-a lui Toma Caragiu!Luati in seama, asadar: Si anul acesta se poarta teatrul... "Toma Caragiu", fireste!*Adaptare de Vlad Trifas dupa Carlo GoldoniRegia: Vlad TrifasScenografia: Mihai Androne (decor), ... citeste toata stirea