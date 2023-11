Echipa nationala de juniori a Romaniei s-a clasat pe pozitia secunda in Trofeul Carpati NIRO, competitie ce s-a desfasurat, timp de trei zile, la Ploiesti si Brazi, portarul ploiestean Denis Stefan fiind unul dintre protagonistii echipei noastre!"Tricolorii" au castigat joi si vineri primele doua partide, ambele desfasurate in Sala "Olimpia", in fata reprezentativelor Muntenegrului, scor 38-29, si a Macedoniei de Nord, scor 28-23, dar au cedat, cu 36-25, in intalnirea de la Brazi, sustinuta ... citeste toata stirea