t--t-t-t-t-tt- tEurot- t-E,t-st-Zt-t-t- gradet-E t-E,t-* t-t-, ttZ-tt t-t,t-*t-t-! Noi...?!?! (noi asa, mai pe stil minimalist, sa nu asudam cinstind valorile nationale!)CE FRUMOS SI... CAT DE INSPIRAT!Ansamblul Folcloric "Maria Tanase" din Craiova marcheaza si in acest an Ziua Universala a IEI prin evenimentul "Craiova se imbraca in ie". Editia din acest an vine cu ceva nou: un targ cu specific romanesc ce va fi deschis trei zile.Editia din acest an va fi imortalizata intr-un documentar, ... citeste toata stirea