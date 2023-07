Iustin Raducan este, oficial, jucatorul clubului ploiestean, internationalul "U18" semnand un angajament pe cinci ani cu galben-albastrii.Crescut de catre Sport Team Bucuresti, Raducan (17 ani) a evoluat, in ultimul sezon, pentru CSA Steaua, grupare cu care a si debutat in esalonul secund. Component al reprezentativei "U18'', pentru care, luna trecuta, a jucat in "dubla" amicala cu Macedonia de Nord, Raducan a fost si castigatorul "golului anului", in 2022, in circuitul echipelor nationale ... citeste toata stirea