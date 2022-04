Indemn la ceas de sarbatoare. Caci nu aurul ni-i bogatia, ci iubirea...

"Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, incat LaEuro'a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.Caci Dumnezeu nu LaEuro'a trimis pe Fiul Sau in lume ca sa judece lumea, ci ca lumea sa fie mantuita prin El. Cel ce crede in El nu este judecat; insa cel ce nu crede a si fost judecat, pentru ca nu a crezut in Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu" - Evanghelia dupa Ioan 3:16.Dumnezeu e iubire si asta sa nu ne fie a uitare. Sa ne fie Lumina. ... citeste toata stirea