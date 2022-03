La derby-ul laudat... spectacol doar in tribune: Petrolul Ploiesti - U Cluj 0-0

Primul meci al play off-ului Ligii a doua la fotbal a adus fata in fata, pe arena "Ilie Oana" din Ploiesti, pe Petrolul si Universitatea Cluj Napoca, chiar echipele clasate pe primele doua locuri ale clasamentului. Specatcolul a fost, insa, doar in tribune, pentru ca pe gazon cele doua protagoniste au fost preocupate mai mult sa nu piarda decat sa marcheze, in tot meciul consemnand doar trei suturi pe spatiul portii (Huja - min. 56, respectiv Tescan - min. 48 si 72 (la ultimul, portarul ... citeste toata stirea