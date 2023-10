In perioada 4-30 octombrie 2023 municipiul Ploiesti va fi gazda mult-asteptatului eveniment al toamnei, Ploiesti Jazz Festival, ajuns acum la cea de a XVIII-a editie. Si anul acesta, celebra manifestarede talie mondiala se va desfasura sub inaltul patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romane si sub egida Ministerului Culturii, in parteneriat cu Primaria Ploiesti.Pastrand traditia editiilor anterioare, organizatorii au pregatit nu mai putin de 4 saptamani de spectacole ... citeste toata stirea