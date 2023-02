La un secol de viata, inca mai cauta si... are puterea sa gaseasca FRUMOSUL Ploiestilor. Ploiesteanca aniversata la 100 de ani

Primaria Municipiului Ploiesti a felicitat-o, astazi, pe doamna Stefania Georgescu la implinirea venerabilei varste de 100 de ani.Cu ganduri pline de emotie si admiratie, reprezentantii municipalitatii au vizitat-o pe doamna Stefania Georgescu, pentru a ii inmana, in semn de pretuire, Diploma de aur a municipiului Ploiesti, un frumos buchet de flori si un tort aniversar. Totodata, i-a fost acordat si un premiu in valoare de 2000 lei.Cu chipul luminos si zambet in suflet, doamna Stefania ... citeste toata stirea