Boxul ploiestean, din nou in prim-paln european!!! Sportiva sectiei de box a CSM Ploiesti, Livia Botica, face parte din lotul care reprezinta Romania la Campionatul European de Box "U22" ce se desfasoara in aceasta perioada la Budva (Muntenegru).Campioana nationala de senioare in luna septembrie, eleva maestrului Titi Tudor va boxa la categoria "+81 kg" si are "bye" in faza sferturilor de finala, programata maine. ... citeste toata stirea