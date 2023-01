Luiza Zan, in primul concert de jazz din acest an, la Filarmonica ploiesteana

Luiza Zan (voce) si Ploiesti JAZZ Trio, formatia compusa din Razvan Cojanu (contrabas), Sorin Zlat (pian) si Laurentiu Stefan (tobe) va invita la "The art of quartet". Vorbim de primul concert de jazz al noului an. Evenimentul este programat sa aiba loc vineri, 20 ianuarie 2023, de la ora 19.00, in sala "Ion Baciu".Luiza Zan este una dintre cele mai cunoscute interprete de jazz din Romania, iar cariera sa a depasit granitele tarii. In 2004 a castigat locul al doilea la Montreaux, cel mai ... citeste toata stirea