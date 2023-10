65 de zile pana la Craciun...Abia astept Craciunul. Ca intotdeauna... ca un copil... fara varsta. In Craciun regasesc Traditia. Copilaria, Lumina, Familia, Inima...Dar...mi-e teama! Da, mi-e tare teama ca iar prin Ploiesti n-o sa vad picior de copil cu colindul, ca o sa-mi urle in urechi kitsch-ul unor asa-zisi colindatori cu boxa, invesmantati in culori stridente si care... lalaie ceva ce n-are nicio legatura cu traditia, doar cu zgomotul si cu banii... Tare mi-e teama c-o sa aud din nou ... citeste toata stirea