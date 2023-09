Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Prahova (APDT Prahova) vine cu vesti bune! Toate cele 3 luni de vara au adus un numar de turisti in crestere, principalele weekend-urile aducand un grad de ocupare de peste 80% in principalele localitati turistice. Acest lucru a fost generat de renumitele obiective turistice din Prahova dar si de multitudinea de evenimente care s-au desfasurat in cele 3 luni, de la cele sportive, la cele culturale sau gastronomice.Conform datelor ... citeste toata stirea