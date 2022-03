Mircea Dridea- un fotbalist de LEGENDA al Petrolului si... nu numai

Nu am putea vorbi despre prahoveni emblematici fara a-l aminti si pe Mircea Dridea, cel al carui nume este sinonim cu Petrolul Ploiesti si cu cea mai fructuoasa perioada a "lupilor galbeni". Timp de doua decenii a respirat prin munca si reusitele de pe terenul de fotbal si, ulterior, alti 15 ani i-a fost alaturi echipei ca antrenor sau presedinte de club. Din postura de atacant central a marcat 142 de goluri in cele 282 de meciuri in care a evoluat in tricoul Petrolului, a castigat trei titluri ... citeste toata stirea