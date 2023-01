Nume nou in staff-ul Petrolului Ploiesti; de maine cantonament in Antalya

In cea de-a treia zi din anul 2023, fotbalistii de la Petrolul Ploiesti au efectuat, in aceasta dupa-amiaza, primul antrenament al anului. Reunirea lotului a avut loc la stadionul "Ilie Oana", iar stafful tehnic al "galben-albastrilor" a avut sub comanda 26 de jucatori:Portari: Octavian Valceanu, Sebastian Moroz, Andrei Jercalau.Jucatori de camp: Florin Borta, Georgi Pashov, Marius Ciobanu-Vanghele (Unirea Slobozia), Marian Huja, Bart Meijers, Mathaus Lima Santos, Alberto Olaru, Cosmin ... citeste toata stirea