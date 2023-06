EVENIMNET IMPRESIONANT: Corul Regal, ansamblu de tineret aflat sub Inaltul Patronaj al Altetei Sale Regale Principele Radu al Romaniei si decorat de catre Majestatea Sa Margareta, Custode al Coroanei Romane, va sustine concertul de muzica sacra intitulat O Magnum Mysterium pentru publicul din Ploiesti.Corul Regal va evolua vineri, 30 iunie 2023, incepand cu ora 19:00, in Sala Ion Baciu a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiesti.Intrarea la eveniment este libera, in limita locurilor ... citeste toata stirea