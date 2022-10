O reusita spre binele neamului: Colocviul ,,Coregrafia dansului traditional astazi". Busteni, editia a XIII-a

Folclorul reprezinta o parte a culturii nationale a unui popor, care reflecta in mod direct profilul spiritual si talentul artistic al unui neam. Este o forma de manifestare a poporului in care se reflecta existenta materiala si spirituala a acestuia in productii si creatii artistice ca: poezie, muzica, dans, teatru, arte plastice, etc"Folk" inseamna " popor", iar "lore" inseamna "stiinta, intelepciune". Deci " folclor" inseamna intelepciunea unui popor. Prin definitie folclorul este o parte ... citeste toata stirea