Dupa cinci etape fara victorie, FC Petrolul Ploiesti a reusit sa se impuna pe terenul Universitatii Craiova, revenind pe loc de play-off, dupa victoria superba obtinuta in Banie. Musi (57), Grozav (70) si Huja (90+2) au punctat pentru echipa noastra, in vreme ce golul gazdelor a fost marcat de catre Kurtic (74), din penalty."Lupii" au regasit gustul victoriei in campionat dupa o pauza de mai bine de doua luni si asteapta acum vizita liderului FCSB, sambata, 28 octombrie, de la ora 20.30, pe ... citeste toata stirea