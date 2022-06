In pregatirea sezonului de Liga 1, Petrolul Ploiesti este aproape de a da o lovitura de imagine, prin readucerea la echipa a unui fost jucator al sau si ex-international care a strans 28 de prezente in prima echipa reprezentativa a Romaniei! Este vorba despre Gicu Grozav, care a jucat ultima oara la MTK Budapesta, unde a marcat 6 goluri in ... citeste toata stirea