Petrolul Ploiesti a promovat in Liga 1 dupa 6 ani!

9 mai 2022 va ramane o zi istorica pentru echipa de fotbal Petrolul Ploiesti, care a reusit promovarea in Liga 1 dupa o pauza de sase ani. Astazi, in runda a noua a play off-ului Ligii 2, Petrolul a invins pe Concordia Chiajna cu scorul de 2-0, gratie "dublei" semnata de Mario Bratu, cu doua suturi de generic din afara careului si nu mai depinde de celelalte rezultate pentru a promova direct.Lovitura de incepere a fost data, in mod simbolic, de catre Octavian Grigore (in foto stanga, alaturi ... citeste toata stirea