Petrolul Ploiesti, favorita la promovarea in prima liga a fotbalului romanesc, l-a transferat pe mijlocasul Dragos Gheorghe, de la Astra Giurgiu, acesta semnand un angajament valabil pana in iunie 2023.In varsta de 23 de ani, pe care i-a implinit cu trei zile in urma, jucatorul nascut la Ploiesti a fost imprumutat de la Astra Giurgiu, singurul club pentru care a jucat, de altfel, in ... citeste toata stirea