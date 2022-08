Petrolul Ploiesti a urcat pe locul 2 in Superliga! Al treilea succes cu 1-0

Petrolul Ploiesti continua seria rezultatelor excelente, invingand in aceasta seara, la Targu Jiu, pe FCU Craiova 1848, cu scorul favorit al ultimelor 3 etape: 1-0 (1-0), golul fiind reusit de catre brazilianul Jair, in al doilea minut de prelungiri al primei reprize.In urma acestui succes, echipa lui Nae Constantin (care nu a putut sta pe banca, fiind suspendat) a acumulat 10 puncte si a urcat pe locul 2 in clasament, la un singur punct in spatele liderului FC Botosani!Desi a fost dominata ... citeste toata stirea