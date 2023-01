Intrunita miercuri, 18 ianuarie 2023, Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a decis ca in urma incidentelor de la meciul ASC Petrolul 52 - U Craiova 1948, in temeiul art. 82.1 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportiva de 33.750 lei. De asemenea, in temeiul art. 82.2 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD, se ... citeste toata stirea