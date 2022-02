Petrolul Ploiesti are ca obiectiv sa aniverseze Centenarul in Liga I

Aflata pe primul loc in Liga 2 la fotbal la finele anului 2021, FC Petrolul Ploiesti porneste cu prima sansa in lupta pentru promovarea in esalonul de elita al fotbalului romanesc. Acest lucru se petrece chiar cu doi ani inaintea jubileului centanar al clubului galben-albastru, iar cei care au readus la viata echipa fanion a Prahovei isi doresc ca anul 2024, anul Centenarului clubului, sa gaseasca echipa pe un loc onorant in Liga I."Vrem sa onoram generatiile intregi de jucatori si suporteri ... citeste toata stirea