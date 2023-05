Petrolul Ploiesti revine pe primul loc din play out, dupa succesul reusit vineri, 5 mai a.c., pe arena Ilie Oana din Ploiesti, in fata Chindiei Targoviste, cu scorul de 2-1, intr-un meci considerat in deplasare. Targovistenii au fost cei care au reusit sa deschida scorul, Popadiuc (min. 5) profitand de o nesiguranta a defensivei "galben-albastrilor" inainte de a inscrie cu un sut din interiorul careului: 1-0!Imediat dupa reluare, Chindia a trecut pe langa 2-0, la lovitura de cap a lui Corinus ... citeste toata stirea