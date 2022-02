Petrolul Ploiesti, doua noi transferuri: din Liga 1 si din Bosnia

Lider la zi in Liga 2 la fotbal, Petrolul Ploiesti continua sa se intareasca in vederea startului sezonului de primavara, programat pe data de 26 februarie a.c. Astfel, Petrolul i-a transferat pe Marius Iulian Cioiu si Vedran Vrhovac, care au ajuns deja in cantonamentul din Antalya, cei doi fiind integrati, de astazi, in programul de pregatire al echipei.Marius Cioiu (22 de ani) s-a despartit, in aceasta iarna, de Academica Clincenic, echipa pentru care bifase 16 prezente si un gol marcat in ... citeste toata stirea