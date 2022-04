Petrolul Ploiesti, victorie in amicalul cu Dinamo Kiev U19

Petrolul Ploiesti a invins, in aceasta dupa-amiaza, cu 2-1 (0-1) pe Dinamo Kiev U19, intr-un meci amical disputat pe stadionul Ilie Oana, golurile "lupilor" fiind reusite de Mihai Constantinescu (min. 49) si Senad Jarovic (min. 71). Pentru oaspeti a marcat Nazar Voloshin, in minutul 35.Antrenorul Nicolae Constantin a folosit o formula de joc in care au aparut jucatori utilizati mai putin in Liga 2, acolo unde Petrolul este lider autoritar si asteapta cu optimism partida din ultima runda a ... citeste toata stirea