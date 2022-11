Petrolul- Sepsi: "Meciul va fi unul foarte, foarte greu"! Cine prevesteste asta? Declaratie impresionanta a mijlocasului Seto!

Pentru prima data in istoria participarilor sale in primul esalon, Petrolul merge la Sf. Gheorghe.Partida de pe "Sepsi Arena", pe care multi dintre ploiestei o asteapta "cu sufletul la gura" se va desfasoare vineri, incepand cu ora 21.00.In aritmetica acesti competitii trebuie tinut seama ca, dupa 17 etape, cele doua echipe sunt despartite de patru puncte in clasament, cu avantaj de partea "galben-albastrilor", 26 vs 22, iar un rezultat pozitiv ar reprezenta pentru "lupi" un imbold moral ... citeste toata stirea