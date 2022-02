Ploiesteanca Stefania Stoica, al doilea gol in EHF Champions League

CSM Bucuresti a reusit o noua victorie in EHF Champions League, invingand duminica, 6 februarie, in Sala Polivalenta din capitala, pe Podravka Koprivnika, din Croatia, cu scorul de 29-21 (19-10), intr-un meci pe care elevele lui Adi Vasile l-au controlat pe durata tuturor celor 60 de minute. Ba mai mult, tehnicianul CSM-ului le-a dat minute mai multe si tinerelor jucatoare, care si-au facut aparitia si in randul marcatoarelor.Printre acestea se numara si ploiesteanca Stefania Stoica (foto), ... citeste toata stirea