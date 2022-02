Ploiesti cu noroc: Romania a invins Albania in precalificarile pentru FIBA EuroBasket 2025

Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei a obtinut a doua victorie consecutiva in Grupa B a precalificarilor pentru Campionatul European - FIBA EuroBasket 2025.Dupa 73-70 in deplasare cu Luxemburg, Romania a invins aseara, la Ploiesti, in Sala Sporturilor Olimpia, echipa Albaniei, cu scorul de 101-84 (28-29, 24-27, 25-14, 24-14).Echipa antrenata de Dragan Petricevic a facut o prima jumatate de meci slaba, iar dupa 20 de minute era condusa de albanezi cu 56-52. Baschetbalistii romani ... citeste toata stirea