Poftiti sa aflati tainele satului la Targul Mestesugurilor Traditionale!

Dragii nostri, iata ca dupa 2 ani ne reinalnim cu unii dintre cei mai iubiti mesteri din judet si nu numai la t'*t',E,t'"t't'-t'T t'Zt' t'"E-t'-t' t'"E-t'-t't'-t'"t'St'Tt't'" t'-t'"t',t'...t'St'-E-t'St't't',t'Tt' , eveniment ajuns la cea de a VI-a editie. Targul reuneste anul acesta cele mai reprezentative mestesuguri arhaice din zona Prahovei si din tara: olarit, tesut, cusut, sculptura si crestaturi in lemn, pictura pe sticla, confectionatul opincilor, pictura naiva, sculptura in os, ... citeste toata stirea