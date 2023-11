Povestea asa: in orasul asta gri (si pe dinauntru si... cam peste tot, in lungime, in latime, in... profunzime...) ami sunt putine dar MINUNATE lucruri, minunati OAMENI care stralucesc. La propiu. Tocmai prin lumina pe care ei o daruiesc prin ceea ce fac, prin ceea ce "construiesc" zi de zi, clipa de clipa. Si la loc de cinste il numesc aici pe... Nea Titi. Maestrul TITI TUDOR. Omul ala fain, cuminte si neostenit, antrenorul de aur care ni l-a daruit pe Doroftei si care creste generatii (DA, LA ... citeste toata stirea