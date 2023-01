Prahovenii Georgeta Popescu si Andrei Nica - medalii de bronz la CM de Bob U23

Echipa Romaniei a obtinut doua medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Bob U23 de la Winterberg, prin Georgeta Popescu si echipajul Andrei Nica-Mihai Calancea.Campioana olimpica de tineret si campioana europeana de juniori la monobob, Georgeta Popescu (invitata lui Daniel Lazar in emisiunea REUSITA TV, care, din 2005, PROMOVEAZA VALOAREA) a urcat pe treapta a treia a competitiei mondiale rezervate juniorilor sub 23 de ani. Gigi a condus excelent bobul in mansa 1, ... citeste toata stirea