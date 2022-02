Precizari referitoare la descoperirea vasului de bronz pe valea raului Varbilau

In urma aparitiei in presa locala si nationala a stirii referitoare la descoperirea unui vas din bronz de mari dimensiuni, Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova face urmatoarele precizari:1. Descoperitorii au contactat telefonic Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova duminica, 6 februarie 2022, in jurul orei 13.30, pentru a comunica descoperirea cu ajutorul detectorului de metale a unui vas din bronz de mari dimensiuni pe valea raului Varbilau.2. Muzeograful de serviciu ... citeste toata stirea