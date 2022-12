Prelungiri cu noroc: Petrolul Ploiesti - U Cluj 2-0

Petrolul Ploiesti a urcat pe loc de play off dupa victoria reusita in fata formatiei Universitatea Cluj Napoca, cu scorul de 2-0, in etapa a 19-a a Superligii. Golurile au fost marcate de Mejers (min. 45+3) si Cioiu (min. 90+3)Succesul din aceasta seara, cel cu numarul 9 din aceasta editie de campionat, duce Petrolul pe locul sase, cu doua etape ramase de jucat inainte de pauza de iarna. Urmeaza, acum, un meci in Cupa Romaniei, marti, de la ora 19.00, pe "Ilie Oana", cu FC U Craiova 1948, iar ... citeste toata stirea