In sedinta extraordinara a Consiliului Local Ploiesti, care a avut loc astazi, 23 martie, a fost aprobat Calendarul Oficial al Alergarilor de Trap in anul 2022. Astfel, duminica, 27 martie, va alea loc prima reuniune hipica oficiala din acest an!Conform calendarului, se vor desfasura 22 de reuniuni oficiale, in cadrul ... citeste toata stirea